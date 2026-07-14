La Corte di cassazione - con l’ordinanza n. 21279/2026 - ha chiarito che la responsabilità professionale dell’avvocato non può essere desunta automaticamente dall’esito sfavorevole della controversia né dalla semplice prospettazione di una diversa strategia difensiva ritenuta, a posteriori, più efficace.

Chi lamenta l’errore del difensore è tenuto a dimostrare che la condotta alternativa avrebbe avuto una concreta e apprezzabile probabilità di determinare un esito diverso del giudizio.

Il principio e le conseguenze

Il principio valorizza il rigoroso accertamento del nesso causale tra comportamento del professionista e danno lamentato, impedendo che il giudizio di responsabilità si trasformi in una valutazione retrospettiva fondata soltanto sul risultato processuale negativo.

La Corte ribadisce inoltre che la scelta della strategia difensiva e la valutazione delle concrete possibilità di successo della lite appartengono al merito e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità se adeguatamente motivate. La decisione rafforza la distinzione tra errore professionale ed esito sfavorevole della causa, richiedendo una prova rigorosa che l’attività omessa o quella alternativa avrebbero inciso in modo determinante sulla definizione della controversia.

Il caso

La vicenda trae origine dalla cessione di un’azienda destinata all’apertura di un’attività commerciale. Dopo l’acquisto emergevano criticità che, secondo gli acquirenti, rendevano i locali non idonei allo svolgimento dell’attività programmata. Una parte del prezzo rimaneva quindi insoluta e il venditore otteneva un decreto ingiuntivo per il relativo pagamento. Gli acquirenti proponevano opposizione affidando l’incarico a un avvocato, il quale rinunciava al mandato dopo la prima udienza. L’opposizione veniva successivamente rigettata e il professionista agiva per ottenere il pagamento dei propri compensi. I clienti si difendevano sostenendo che la sconfitta fosse conseguenza di una difesa impostata in modo erroneo e senza gli opportuni approfondimenti preliminari. Il giudice di merito escludeva tuttavia qualsiasi responsabilità professionale, riconoscendo il diritto del difensore al compenso. Da qui il ricorso per cassazione, fondato sull’assunto che una diversa strategia processuale avrebbe evitato l’esito sfavorevole della lite.

La decisione di legittimità

L’ordinanza assume particolare rilievo perché chiarisce quale debba essere il corretto metodo di valutazione della responsabilità dell’avvocato. La Corte rifiuta una ricostruzione che faccia coincidere l’errore professionale con la semplice perdita della causa e afferma che il giudizio deve essere costruito attraverso una verifica concreta dell’efficacia causale della condotta contestata.

Non basta sostenere che il difensore avrebbe potuto scegliere un’impostazione diversa o sviluppare differenti argomentazioni. Occorre dimostrare che quella diversa attività avrebbe avuto una seria probabilità di incidere sul risultato finale.

Si tratta di un’impostazione che valorizza la natura complessa del processo e impedisce di trasformare ogni decisione sfavorevole in un presunto inadempimento del professionista.

La Corte evidenzia inoltre che la scelta della linea difensiva costituisce normalmente il risultato di valutazioni tecniche, giuridiche e processuali che non possono essere sindacate soltanto perché, alla luce dell’esito della controversia, sembrano meno convincenti. Il rischio di un giudizio retrospettivo è infatti quello di attribuire all’avvocato una responsabilità fondata sull’insuccesso e non sulla concreta violazione degli obblighi professionali.

La pronuncia richiama invece la necessità di distinguere il fisiologico margine di incertezza che accompagna ogni lite dalla vera negligenza professionale.

I limiti del sindacato di legittimità

Significativa è la precisazione relativa al ruolo del giudice di legittimità. L’accertamento circa la probabilità che una diversa attività difensiva avrebbe modificato l’esito della causa rappresenta un apprezzamento di merito. Quando tale valutazione è logicamente argomentata non può essere sostituita da una diversa ricostruzione proposta dalla parte soccombente. La Corte afferma così il limite del proprio sindacato, evitando che il ricorso si trasformi in un nuovo giudizio sul merito della strategia processuale adottata.

L’ordinanza contiene poi un ulteriore elemento di interesse. La Corte esclude che il semplice richiamo a possibili iniziative difensive non intraprese sia sufficiente a fondare una domanda risarcitoria.

La parte che agisce deve ricostruire in maniera convincente il collegamento tra l’attività omessa e il vantaggio concretamente perduto, offrendo elementi idonei a dimostrare che l’alternativa prospettata avrebbe realisticamente consentito di ottenere un risultato diverso.

In assenza di questa dimostrazione il pregiudizio rimane soltanto ipotetico e non può tradursi in responsabilità.

Criterio della causalità concreta

L’aspetto innovativo della decisione risiede proprio nell’insistenza sul criterio della causalità concreta. L’attenzione non viene concentrata sulla correttezza teorica della soluzione alternativa, ma sulla sua effettiva capacità di modificare il destino della controversia. È una prospettiva che rende più rigoroso il giudizio sulla responsabilità professionale e, al tempo stesso, offre maggiore certezza sia ai professionisti che ai clienti. Da un lato impedisce che l’avvocato sia chiamato a rispondere per ogni esito negativo; dall’altro chiarisce che la tutela del cliente resta pienamente garantita quando sia dimostrabile che un diverso comportamento avrebbe avuto concrete possibilità di successo.

Questo equilibrio costituisce il principale valore della pronuncia, destinata a rappresentare un importante punto di riferimento nella valutazione delle controversie aventi a oggetto la responsabilità professionale dell’avvocato.

La pronuncia della Suprema Corte offre un criterio destinato a incidere stabilmente sul contenzioso in materia, perché sposta l’attenzione dall’errore astrattamente ipotizzabile alla concreta incidenza che esso ha avuto sull’esito della lite.