Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione II, 23 giugno 2026, n. 2528) osserva come l'azione revocatoria penale configuri una speciale ipotesi di inefficacia dell'atto di disposizione a titolo gratuito, contemplata dall’art. 192 c.p. a garanzia, tra l’altro, dei crediti risarcitori spettanti al soggetto danneggiato dal reato.
La natura dell’azione revocatoria penale
Sotto il profilo processuale, essa non costituisce oggetto di un'azione ad hoc, ben potendo essere fatta valere nei giudizi sia in via principale...