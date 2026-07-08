Mazziotti, Sciarroni, Paracciani, Colotti

B4 Investimenti SGR S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione – attraverso il fondo B4 H III - Fondo EuVECA, della maggioranza del capitale di Frana - Polifibre S.r.l., leader nella produzione di fibre sintetiche derivate principalmente da materiale plastico riciclato.

L’operazione, che rappresenta il secondo investimento del fondo, è stata strutturata in forma di buy-out, concepita e realizzata in partnership con l’imprenditore Enrico Frana, che continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato, e con il coinvolgimento nella compagine e nella gestione del manager Riccardo Sciutto, top executive di comprovata esperienza internazionale, e di Gianpaolo Torri, da oltre vent’anni in Frana.

L’operazione e l’attuazione del relativo piano industriale sono state finanziate da Banco BPM.

B4 Investimenti SGR S.p.A. è stata assistita per la legal due diligence e per gli aspetti connessi alla negoziazione della documentazione contrattuale e del finanziamento bancario dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Andrea Mazziotti, coadiuvato dalla consulente Vittoria Sciarroni e dalla junior associate Martina Maltese per gli aspetti societari e di contrattualistica, dal consulente Alessandro Magnifico e dalla junior associate Federica Miani per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, dalla partner Cristina Capitanio e dal senior associate Alessio Tuccini per gli aspetti di diritto del lavoro nonché, per gli aspetti di real estate, dal consulente Eugenio Falcone e dal senior associate Andrea Baglioni.

La tax & payroll due diligence e gli aspetti relativi alla strutturazione fiscale e societaria dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Gusmitta & Associati con un team composto da Paolo Gusmitta, Cristina Gusmitta, Luca Ranieri, Federico Baggiani e Silvana Iungo, mentre la financial due diligence è stata svolta da PwC, con un team composto da Federico Mussi, Elisabetta Veneri e Davide Diana.

Frana e il venditore sono stati assistiti da GPLaw, con un team composto da Gianluca Paracciani e Giada Colotti, per gli aspetti corporate e contrattuali, RS Advisory (RS S.r.l. di Riccardo Sciutto), per l’impostazione del progetto e la realizzazione dell’operazione e da Studio Franchina Adolfo Battista per gli aspetti tecnici e fiscali.

Banco BPM è stata assistita da Greco, Vitali e Associati con un team guidato dalla partner Chiara Langè, coadiuvata dal senior associate Matteo Miramondi.