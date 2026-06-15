Il Tribunale di Cosenza (sezione II, sentenza 22 maggio 2026 n. 736) si pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito da una società fallita (s.r.l. in liquidazione), in conseguenza delle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione e preferenziale, di cui agli artt. 216, I, n. 1 e 223, I, R.D. n. 267/1942 (L.F.), in relazione alle quali la parte convenuta era già stata condannata in sede penale con sentenza divenuta definitiva.

L’adito Giudice si riporta, quanto al ...