Hermes Bianchetti

Banca Valsabbina ha perfezionato un’operazione di finanza strutturata a sostegno del club-deal promosso da Marra Family Office (MFO), per la costituzione di una catena di alberghi di charme in Italia, destinato a ridefinire il concetto di ospitalità di alta gamma.

L’obiettivo del progetto è l’acquisto, riqualificazione e valorizzazione di strutture alberghiere già esistenti, situate nelle principali città italiane, per dare vita ad una nuova concezione dell’attività alberghiera che sappia coniugare qualità, identità territoriale e culturale per un turismo rinnovato.

Nel dettaglio, l’operazione è una cartolarizzazione immobiliare che prevede l’emissione da parte di SPV Real Estate – veicolo di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’articolo 7.2. della Legge 130/1999 – di tre classi di titoli per un importo complessivo di 46,5 milioni di euro.

Banca Valsabbina ha agito in qualità di Sole Investor delle note Senior emesse fino a un valore nominale di 20 milioni di euro, ricoprendo anche il ruolo di Account Bank e Paying Agent. I ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Calculation Agent sono svolti da Zenith Global. Sono coinvolte nel progetto anche Boutique Club S.p.A., società operativa del progetto (OpCo), Hotellerie S.r.l., società di gestione alberghiera di MFO e MB Capital, club-deal management company di MFO ed Asset Manager per l’operazione.

L’iniziativa imprenditoriale è promossa dalla famiglia Marra attraverso MFO - con Alfonso Marra, Presidente & CEO, Mario Marra, Head of Investments, e Marco Barone, Head of Operations - e altri Family Office che hanno condiviso fortemente la visione strategica e partecipato all’investimento sia nel capitale di OpCo che nelle note subordinate di SPV.

La struttura finanziaria dell’operazione è stata resa possibile grazie all’assistenza di Osborne Clarke, advisor legale, con un team guidato dai Partner Filippo Palmieri, Antonio Fugaldi e Nunzia Melaccio, e dello Studio Palmeri Commercialisti Associati, advisor fiscale e finanziario oltre che Rappresentante dei Portatori dei Titoli, con un team guidato dai Partner Fabio Ceroni e Vincenzo Mazzaferro. A&O Shearman, con un team guidato dal Partner Pietro Bellone, ha fornito assistenza legale a Banca Valsabbina.

Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina, ha commentato: “Abbiamo scelto di sostenere il progetto Boutique Hotel Grand Collection perché rappresenta un esempio concreto di come l’attività di impresa possa generare valore e ritorno economico, culturale e sociale. Banca Valsabbina intende accompagnare percorsi imprenditoriali che sappiano distinguersi per qualità, solida visione strategica e capacità di sviluppare relazioni autentiche con i territori. Abbiamo costruito la struttura finanziaria più adeguata per agevolare la realizzazione di questo progetto imprenditoriale, confermando il nostro impegno a sostenere iniziative di imprese con chiare prospettive di crescita di lungo periodo”.

Alfonso Marra, Presidente del gruppo, ha dichiarato: “Il rapporto con Banca Valsabbina è il risultato di una collaborazione costruita negli anni, basata su fiducia, reciproca stima e capacità di affrontare insieme operazioni sempre più articolate. Per questo progetto cercavamo un partner finanziario che comprendesse non solo il valore strategico dell’operazione, ma anche la visione culturale e imprenditoriale che lo sostiene. Grazie a questa operazione possiamo dare concreta attuazione a un modello di ospitalità che mette al centro il territorio, le persone e l’autenticità dell’esperienza di viaggio”.