Beni da pignorare: operativo l'accesso alle banche dati delle Entrate di Marina Crisafi

E' operativo, con valore legale, a decorrere dal 22 agosto 2023, l'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492 bis c.p.c., ossia per la ricerca telematica dei beni ida pignorare. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia, Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, con una nota del...