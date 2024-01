Beni del sovraindebitato, creditori garantiti

Non pesa l’assenza di un limite temporale per l’acquisizione di beni sopravvenuti in un momento successivo all’apertura della procedura di liquidazione del sovraindebitato. Lo precisa la Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Arezzo. La Corte, con la sentenza n. 6 depositata ieri e scritta da Emanuela Navarretta, sottolinea come non è corretto ritenere che non si possa colmare il vuoto normativo della mancata previsione di...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi