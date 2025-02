Biodue S.p.A. acquisisce un ramo d’azienda da BMG Pharma S.p.A.: gli studi

Giancarlo Scandone, Matteo Bruni

BioDue S.p.A., società partecipata dal fondo americano The Riverside Company, ha acquisito Healthea Licensing S.r.l., società cui è stato conferito un ramo d’azienda da BMG Pharma S.p.A composto, tra le altre cose, da dispositivi medici attinenti principalmente all’area terapeutica dell’oral care e della dermatologia, e dai relativi rapporti contrattuali di distribuzione in essere con società farmaceutiche di primario livello mondiale.

Portolano Cavallo, studio legale full-service leader nei settori Life Sciences-Healthcare e Digital-Media-Tech, ha assistito BioDue S.p.A. in tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dal partner Gianpaolo Scandone, co-responsabile della practice di private equity dello Studio, coadiuvato dagli associati Lorenzo Giampaolo Arrigoni e Marco Boscariol, per gli aspetti corporate, dall’associate Tabita Costantino, per gli aspetti giuslavoristici, e dalle associate Francesca Ellena e Chiara Ciapparelli per gli aspetti di proprietà intellettuale. La partner Elisa Stefanini, responsabile del dipartimento di Life Science-Healthcare dello studio, coadiuvata dalle associate Claudio Todisco e Denise Moretti, ha curato tutti gli aspetti regolamentari legati al settore healthcare.

Giovannelli e Associati ha assistito il venditore BMG Pharma S.p.A. in tutti gli aspetti dell’operazione con un team composto dal partner Alessandro Giovannelli assistito dal senior associate Matteo Bruni e dall’associate Filippo Noci, che hanno curato gli aspetti legali e dal partner Eugenio Romita e dal senior associate Matteo Giacomelli che hanno curato gli aspetti fiscali.

Kludon S.r.l., in persona di Roberto L’Abbate, ha agito in qualità di advisor finanziario per BMG Pharma S.p.A.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dai Notai Edmondo Todeschini ed Elena Lauria dello studio notarile Todeschini & Bastrenta.