BIP, Parola Associati e EY Studio Legale Tributario nell’accordo tra Unicalce S.p.A. e Iren Smart Solutions S.p.A. per la costruzione di un impianto fotovoltaico

Mattia Riccardo Petrillo, Lorenzo Parola

Unicalce S.p.A., principale produttore italiano di calce calcica, dolomitica e prodotti derivati, e Iren Smart Solutions S.p.A., società del Gruppo Iren specializzata in soluzioni di efficienza energetica, hanno sottoscritto un contratto di somministrazione dell’energia elettrica proveniente da un impianto fotovoltaico di energia elettrica prodotta in SSPC, accompagnato da un contratto preliminare per la costituzione di diritto di superficie per la realizzazione di tale impianto.

Oggetto dei contratti sono due terreni, di circa tre ettari nel comune di Narni-San Pellegrino (TR), di proprietà di Unicalce S.p.A. sui quali Iren Smart Solutions S.p.A. realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico, di potenza complessiva pari a 2,458 MWp, per la produzione di energia elettrica secondo un “Sistema Semplice di Produzione e Consumo” (SSPC), nel rispetto di quanto previsto dalla costituzione di un diritto di superficie. Unicalce S.p.A. ha scelto Iren Smart Solutions S.p.A. come proprio partner per la costruzione dell’impianto mediante gara d’appalto e, grazie al contratto di somministrazione stipulato, potrà soddisfare il proprio fabbisogno con l’energia elettrica prodotta in loco.

Il Centro di Eccellenza Sustainability della multinazionale di consulenza BIP ha gestito per conto di Unicalce S.p.A. l’intero iter di scelta del partner, dalla definizione dei requisiti di gara alla valutazione tecnico economica delle offerte. In considerazione delle caratteristiche peculiari dei terreni oggetto della gara, grazie alle analisi condotte è stato possibile individuare il corretto perimetro di installazione dell’impianto, evitando potenziali criticità legate ad aree compromesse e instradando il progetto verso l’iter autorizzativo più adeguato.

Parola Associati ha supportato Unicalce S.p.A. per la stipulazione dell’accordo, con un team formato dal Managing Partner Lorenzo Parola e dall’Associate Chiara Salvaneschi, mentre EY Studio Legale Tributario ha supportato Iren Smart Solutions S.p.A. con team formato da Mattia Riccardo Petrillo, Partner Leader del Dipartimento Energy and Efficiency e dai Senior Associate Anna Chiara Bifulco e Lorenzo Sperti.