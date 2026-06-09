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Bird & Bird con Cosmico nell’investimento da 12 milioni di euro e nell’acquisizione di Flatmates, assistita da Pavia e Ansaldo

Cosmico, scale-up europea attiva nell’ambito del Future of Work in Italia e Spagna, ha chiuso un round da 12 milioni di euro (equity e debito) al quale hanno partecipato gli investitori storici P101 sgr e Prana Ventures.