Cosmico, scale-up europea attiva nell’ambito del Future of Work in Italia e Spagna, ha chiuso un round da 12 milioni di euro (equity e debito) al quale hanno partecipato gli investitori storici P101 sgr e Prana Ventures.
Contestualmente, la società ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Flatmates, creator agency fondata da Michele Pagani e Marcello Ascani, che applica il modello Talent-as-a-Service alla creator economy. L’ingresso al 100% completa il percorso avviato nel 2024 con l’acquisizione della maggioranza, anticipando di due anni il piano originario.
Bird & Bird ha agito come deal counsel nell’ambito del round di investimento e al fianco di Cosmico nell’operazione di acquisizione, con un team guidato dal partner Calogero Porrello (nella foto a sinistra) coadiuvato dall’associate Alice Maria Cuccio (nella foto a destra).
Flatmates è stata assistita da Pavia e Ansaldo per gli aspetti corporate dell’acquisizione con il supporto del counsel Pietro Miazzi (nella foto a destra).