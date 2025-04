Bird & Bird con Generali nel lancio del progetto “Agorai Innovation Hub” a Trieste

Giovanni Galimberti e Giovanni Gazzaniga, Daniele De Angelis

Generali ha annunciato il lancio di “Agorai Innovation Hub”. Il progetto è stato promosso insieme a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Generali, Fincantieri e Fondazione Fincantieri, illycaffè, Università di Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Università di Udine, MIB Trieste School of Management, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con la partecipazione dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP). Inoltre, sono presenti Google Cloud, Deloitte e Goldman Sachs.

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un polo di ricerca avanzata su Data Science e Intelligenza Artificiale (IA), integrando formazione, trasferimento di conoscenze e sviluppo di startup. Con futura sede a Palazzo Carciotti, Trieste, il progetto mira a sviluppare tecnologie per migliorare la qualità della vita in aree come salute, agricoltura, mobilità e finanza. L’Hub opererà attraverso una Fondazione per la ricerca di base e una società per azioni per soluzioni applicate. Il claim “Humanaize the Future” guida l’approccio etico e sostenibile delle attività, ponendo la tecnologia al servizio delle persone e delle comunità.

Bird & Bird ha agito al fianco di Assicurazioni Generali con un team composto dal partner Giovanni Galimberti (nella foto a sinistra) e dal counsel Daniele De Angelis (nella foto a destra) per gli aspetti di intellectual property dell’operazione mentre gli aspetti civilistici e societari sono stati seguiti dal partner Giovanni Gazzaniga (nella foto al centro). I profili antitrust sono stati seguiti dal partner Federico Marini Balestra mentre il partner Simone Cadeddu si è occupato degli aspetti di diritto amministrativo e regolamentare.

Per Assicurazioni Generali, gli aspetti legali sono stati coordinati da Stefania Bergamo (Head of Group Legal Affairs), che per i profili civilistici e societari ha lavorato con Andrea Fassina (Head of Group Strategic Legal Affairs) e Natalia Catalano (Senior Counsel of Group Strategic Legal Affairs) e per i profili di intellectual property e antitrust con Furio Curri(Head of Group General Legal Affairs) e Alberto Ces (Senior Counsel of Group General Legal Affairs).