BLB Studio Legale lancia il nuovo Dipartimento di Diritto Penale con l’ingresso dell’Avv. Samuele De Santis

BLB Studio Legale, law firm con sedi a Milano, Roma e Lussemburgo, una rete di desk che va dalla Cina agli Stati Uniti ed un network di partnership internazionali,, specializzato in diritto societario, M&A, fiscale, amministrativo e operazioni cross-border, comunica l’ingresso del Partner Samuele De Santis, che segna l’avvio ufficiale del Dipartimento di Diritto Penale, una nuova area strategica dello Studio pensata per affrontare in modo mirato e specialistico le sfide legali più complesse e attuali...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi