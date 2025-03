BLV- Belvedere & Partners con Carlo Maresca Real Estate per l’acquisizione di un immobile in via Boscovich a Milano

Matteo Peverati e Simone Di Gennaro

BLV – Belvedere & Partners, con un team guidato dal co-managing partner Matteo Peverati, coadiuvato dal senior associate Maurizio Malomo e dall’associate Francesco Ricotti, ha assistito Carlo Maresca Real Estate Srl nell’acquisizione di un immobile di proprietà di Kryalos SGR, di una superficie lorda di circa 5.000 mq. sito in via Ruggero Boscovich 18 a Milano.

BLV – Belvedere & Partners ha prestato assistenza e consulenza legale dal punto di vista del del diritto civile nonché del diritto amministrativo, urbanistico ed edilizio, onde consentire un’adeguata valutazione dell’acquisto e dell’ipotizzato cambio di destinazione d’uso dell’immobile stesso da commerciale ad alberghiero. Nello specifico ha curato l’analisi di tutti gli aspetti legali, attraverso lo svolgimento di un’accurata due diligence in cui sono stati esaminati, da un lato, le provenienze e l’eventuale sussistenza di pesi e vincoli per il trasferimento e per l’intervento edilizio, dall’altro, è stata esaminata la disciplina urbanistica applicabile, anche in funzione dell’intervento di riqualificazione con cambio d’uso ipotizzato, nonché sono stati analizzati tutti gli atti e i titoli edilizi relativi all’immobile (previa ricerca negli archivi comunali), al fine di ricostruire la superficie lorda esistente e utilizzabile, evidenziando e risolvendo le eventuali criticità.

“Questa operazione rientra in un più ampio piano strategico del nostro Gruppo - ha affermato Simone Di Gennaro, CEO di Carlo Maresca Real Estate - dopo anni di esperienza e una lunga storia nel settore, torniamo a investire con determinazione nell’immobiliare, puntando su asset di grande valore. Milano rappresenta un mercato dinamico e in continua evoluzione, e siamo entusiasti di contribuire al suo sviluppo con questa e le altre operazioni che stiamo portando avanti. Dopo i successi conseguiti nel settore turistico-ricettivo e nelle rinnovabili, questo deal rappresenta un nuovo capitolo di crescita e affermazione del nostro Gruppo nel settore immobiliare.”