Secondo quanto afferma in sentenza il Tribunale di Genova (sezione VI, sentenza 6 luglio 2026 n. 3324), ove si intenda contestare in sede civile le risultanze di una bolletta energetica, non è sufficiente affermarne in modo apodittico la possibile erroneità, e invitare il somministrante a giustificare ogni voce, ma occorre chiarire (acquisendo eventualmente i relativi dati di conoscenza prima del giudizio e non nel corso di esso, evitando quindi di utilizzare la causa civile con finalità meramente...

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