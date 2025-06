BonelliErede con Almaviva Santé nell’acquisizione della Casa di cura Villa Letizia

Andrea Carta Mantiglia, Fulvio Marvulli, Edoardo Fratini

BonelliErede ha assistito il gruppo francese Almaviva Santé, tra i principali operatori attivi nel settore ospedaliero privato in Europa, con oltre 40 strutture e 5000 dipendenti nel territorio transalpino, nell’acquisizione della Casa di cura Villa Letizia, nel comune dell’Aquila, e della collegata struttura per anziani Villa Dorotea.

L’operazione segna l’ingresso di Almaviva Santé nel mercato italiano.

BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato dai partner Andrea Carta Mantiglia, leader del Focus Team Healthcare & Life Sciences, e Fulvio Marvulli, coadiuvati dal managing associate Edoardo Fratini, dalle associate Mara Bergamelli e Bianca Grisostomi Travaglini e da Luca Altobrando e Vittoria Fanari. Il team è stato supportato dal partner Marco Passalacqua e dall’associate Filippo Marchetti per i profili concorsuali, dal partner Luca Perfetti e Marina Roma per i profili golden power e di diritto amministrativo nonché dal partner Vittorio Pomarici e dall’associate Claudia Numerati per i profili giuslavoristici. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli.