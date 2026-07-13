Matteo Botti, Gianpaolo Ciervo

Blooming Group, leader italiano nel settore food retail e tra i più grandi franchisee di Burger King SEE (Switzerland) AG, annuncia il perfezionamento di un’operazione di finanziamento del valore complessivo di 42 milioni di euro, sottoscritto con un investitore istituzionale con sede a Londra e destinato alla controllata BKNO, a sostegno dell’ulteriore sviluppo del marchio Burger King in Italia.

L’operazione finanzierà un piano di crescita che prevede di portare a 70, dagli attuali 22, i ristoranti di BKNO nell’arco di 5 anni. Complessivamente BKNO investirà oltre 60 milioni di euro nello sviluppo del marchio Burger King.

BonelliErede ha assistito Blooming Group e BKNO con un team composto dal partner Gianpaolo Ciervo, dal senior counsel Stefano Rossi e dall’associate Vittoria Sollazzo. Il partner Giovanni Battaglia e l’associate Giuseppe Graniglia hanno seguito alcuni aspetti di diritto bancario dell’operazione.

L’investitore istituzionale è stato assistito da Chiomenti con un team composto dai partner Antonio Tavella e Giulia Battaglia e dal senior associate Matteo Botti.