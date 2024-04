BonelliErede con CDP nel finanziamento a favore di Kiton assistito da garanzia green SACE

Emanuela Da Rin, Federico Cocito

Ciro Paone, società leader nel mondo dell’abbigliamento con i brand Kiton, Kired, KTN e Sartorio Napoli, ha perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti un’operazione di finanziamento assistita dalla garanzia green rilasciata da SACE volta a supportare nuovi investimenti in efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile e green economy del gruppo Kiton.

In particolare, l’operazione di finanziamento è funzionale alla costituzione del nuovo polo da destinare a magazzino e alla logistica del gruppo Kiton, da realizzarsi con caratteristiche idonee a perseguire l’obiettivo della riduzione e della prevenzione delle emissioni inquinanti.

BonelliErede ha agito come consulente legale di CDP, in qualità di istituto finanziatore, nell’ambito dell’intera operazione di finanziamento, anche per i profili relativi alla garanzia SACE, con un team guidato da Emanuela Da Rin, partner e team leader del Focus Team Banche, composto da Federico Cocito, managing associate, e dall’associate Francesco De Filippi quanto ai profili banking, e dall’associate Giovanni Maria Fumarola quanto ai profili corporate.

Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è stato guidato dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, e composto dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e finanza alternativa, e dall’avv. Pierluigi Ariete.