Roberto Flammia, Pero Viganò

BonelliErede e ADVANT Nctm hanno assistito rispettivamente GIVA, gruppo attivo nella produzione di prodotti siderurgici per l’industria, e GreenYellow, leader internazionale nella transizione energetica decentralizzata, in un’operazione strategica relativa a due impianti fotovoltaici già installati destinati all’autoconsumo industriale: un impianto a terra con sistemi di inseguimento solare (tracker) da 8 MWp presso il sito produttivo di Visano (Brescia) e un impianto su copertura da 3 MWp presso...