BonelliErede e Baker McKenzie nella rimodulazione e incremento del finanziamento a So.Ge.Mi per il nuovo padiglione ortofrutta del Mercato Agroalimentare di Milano

Giorgio Frasca, Giorgio Telarico









BonelliErede e Baker McKenzie hanno assistito rispettivamente So.Ge.Mi. e Banco Bpm nella rimodulazione e incremento – da euro 45,6 milioni a euro 67 milioni – del finanziamento concesso a favore della società per la realizzazione, all’interno del Mercato Ortofrutticolo (Milano), del nuovo padiglione destinato alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e di una nuova piattaforma logistica dedicata.



BonelliErede ha assistito So.Ge.Mi con un team coordinato dal partner Giorgio Frasca e composto, per i profili banking, dall’associate Lucia Vittoria Lonoce, da Giulia Simili e Gaia Agresti e, per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatori, dalla senior counsel Giovanna Zagaria.



Baker McKenzie ha agito nell’operazione con un team coordinato da Giorgio Telarico e Alberto Fornari e composto, per i profili banking, dagli associate Francesco Ciociola e Camilla Bassi e dal trainee Antonio Spampinato e, per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatori, dal counsel Mario Cigno e dall’associate Amalia Serena Scimè.



Ernst Young ha agito come advisor della società con un team coordinato dal Partner Marco Cavagnini e dal Senior Advisor Valentino Campisi e composto da Stefano Scala ed Andrea Barboglio.



L’operazione ha visto il coinvolgimento anche del Comune di Milano, in qualità di socio unico, al fine di consentire alla Società di dar esecuzione al programma di riqualificazione del Mercato Agroalimentare di Milano, tra i più importanti d’Europa.