BonelliErede e Green Horse nell’operazione di project financing per un impianto di produzione di biometano avanzato del Gruppo Ludoil

Catia Tomasetti, Daniela De Palma, Maria Teresa Solaro, Marco Balzano

Il gruppo Ludoil ha completato un’importante operazione di finanziamento in project financing per il revamping di un impianto di compostaggio alimentato da Forsu di proprietà di Raco S.r.l. (società controllata da Ludoil Energy S.p.A.) per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano avanzato sito nel comune di Belpasso-Catania, con una capacità fino a 177.000t/anno. Il finanziamento di 100 milioni di euro è stato messo a disposizione da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (anche nel ruolo di banca agente), Banco BPM S.p.A. e BPER Banca S.p.A. Il progetto beneficerà degli incentivi di cui al Decreto Biometano del 15/09/2022. L’operazione rientra nell’ambito del processo di transizione ecologica ed energetica del Paese, di cui il gruppo Ludoil è uno dei protagonisti strategici.

Il Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica di BonelliErede ha assistito le parti finanziarie, gestendo tutte le fasi dell’operazione – dalle attività di due diligence, alla redazione della documentazione finanziaria e revisione di tutti i contratti di progetto – con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team, coadiuvata, per la redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, dalla managing associate Daniela De Palma, che ha agito in qualità di project manager dell’operazione, e dall’associate Valentina Bioli. Tutti gli aspetti di diritto amministrativo, ambientale e regolatorio sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria e dall’associate Marilù Martoriello. La revisione e negoziazione della contrattualistica di progetto è stata seguita dal local partner Roberto Flammia e dall’associate Esmeralda Olivari. Gli aspetti fiscali dell’intera operazione sono stati, invece, seguiti dal partner Riccardo Ubaldini, dal senior counsel Michele Dimonte e dall’associate Paolo Savarese.

Green Horse Legal Advisory ha assistito il prenditore e lo sponsor, con un team guidato dalla partner Maria Teresa Solaro, coadiuvata per gli aspetti relativi alla negoziazione della documentazione finanziaria e alle altre attività sino al financial close, dalla senior associate Teresa Florio, dall’associate Marco Balzano e dalla junior associate Olga Capacchione. Le attività relative alla negoziazione del contratto EPC, nonché alla predisposizione e negoziazione del contratto O&M e degli altri contratti di progetto, ivi inclusi gli off-take agreements del biometano e del compost e il contratto di fornitura della FORSU, sono state seguite dalla partner Maria Teresa Solaro e dall’associate Marco Balzano. Il team di Green Horse Legal Advisory ha svolto le proprie attività in stretta collaborazione con il team del gruppo Ludoil, guidato dal general counsel, Marco Russo Spena, e dal CFO, Raffaele Romano e con il supporto tecnico di Gianluca Ianuario, Accountant, Expert in Tax Law & Tax Litigation.