BonelliErede e Orrick per il round di finanziamento Series B in Exein Exein, azienda italiana leader nella cybersecurity embedded per dispositivi IoT, ha annunciato un round di finanziamento Series B da 15 milioni di Euro, guidato da 33N, venture capital specializzato in investimenti in cybersecurity e software per le infrastrutture, con la partecipazione di Partech.