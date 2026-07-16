Andrea Novarese, Francesco Pirisi

BonelliErede ha assistito Ares Atelier nel completamento di un’operazione societaria finalizzata all’acquisto di taluni asset (inclusi marchi e know how) dalle liquidazioni giudiziali di Ares Modena e Ares Modena Factory per il rilancio strategico dell’iconico marchio Ares e l’ingresso di una nuova compagine azionaria. L’accordo sancisce l’avvio formale del progetto di rilancio e posizionamento globale del marchio Ares, definito come la “Rinascita di Ares”.

BonelliErede ha agito in qualità di advisor...