Pier Danilo Beltrami, Federico Vermicelli

È definitiva l’omologa del concordato semplificato di gruppo delle società Treee S.r.l., Vallone S.r.l. e Treee Logistics S.r.l., società che hanno svolto la loro attività nel settore del commercio, raccolta, lavorazione, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti e, in particolare, dei c.d. “Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”.

Dopo aver fatto ingresso in composizione negoziata della crisi nel novembre 2023 e aver perfezionato la cessione unitaria delle relative aziende a favore del Gruppo Haiki nel dicembre 2024, le tre società hanno presentato al Tribunale di Venezia un piano di concordato semplificato di gruppo, corredato dalla perizia ex art. 84, comma 5, CCII redatta dal dott. avv. Pierpaolo Galimi, co-founder di TeamWorks – Avvocati e Commercialisti, e omologato con decreto del 9 febbraio 2026. La conferma definitiva dell’omologazione è giunta pochi giorni fa, a seguito del rigetto e rinuncia ad una serie di ricorsi presentati da alcuni creditori delle tre società.

L’intera operazione è stata gestita da BonelliErede, con il partner Federico Vermicelli e l’of counsel prof. PierDanilo Beltrami, coadiuvati dai senior associate Carlo Morelli e Giulia Matteoni e dall’associate Anita Vanucci.

Lo studio Baracco, con il partner dott. Alessandro Baracco, e Thera Capital S.r.l., con il senior consultant dott. Alberto Zilio, hanno assistito le società quali advisor finanziari dell’operazione.

La liquidazione verrà seguita dal liquidatore giudiziario dott. Alberto Cimolai, già nominato quale Esperto nell’ambito della composizione negoziata della crisi.