BonelliErede con PLT energia e UniCredit nel finanziamento di undici impianti fotovoltaici greenfield in grid parity

Catia Tomasetti, Daniela De Palma

PLT energia, uno dei maggiori gruppi italiani indipendenti attivi nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica e solare, e Unicredit S.p.A. – in qualità di Sole Mandate Lead Arranger, Bookrunner e Lender – hanno sottoscritto un contratto di finanziamento multilinea su base project financing per complessivi 54,2 milioni di euro. Il finanziamento è funzionale alla realizzazione di undici impianti fotovoltaici greenfield in grid parity, per una capacità complessiva pari a 61,1 MW. L’operazione rappresenta una novità nel mercato della grid parity in Italia nel settore fotovoltaico.

BonelliErede si è occupato di tutti gli aspetti legali dell’operazione con un ampio team multidisciplinare parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti, e composto, per la documentazione finanziaria, dal partner Gabriele Malgeri, dalla managing associate Daniela De Palma (nel ruolo di project manager), dal senior associate Luigi Mazzola e dalle associate Giorgia Racini e Camilla Orsi; per gli aspetti regolatori e amministrativi, dalla partner Giovanna Zagaria, e dagli associate Marilù Martoriello, Elisa De Giuli, Mauro Porto e Andrea Sepe; e per gli aspetti fiscali dal partner Riccardo Ubaldini e dall’associate Paolo Savarese. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di belab guidato dal Managing Director Michel Miccoli e coordinato dagli advisor Irene Mercadante e Antonino Palumbo.

Lo Studio Tributario e Legale Rossi Rossi & Partners si è occupato degli aspetti legali relativi all’hedging financing.

Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile Associato Mariconda-Chiantini.