Giuseppe Candela, Luigi Mazzola, Gabriele Malgeri, Michele Cicchetti

Qualitas Energy, piattaforma globale leader negli investimenti e nella gestione con un duplice focus sul finanziamento e sviluppo di energie rinnovabili, transizione energetica e infrastrutture sostenibili, ha ottenuto un finanziamento non-recourse per un ammontare complessivo di circa 172 milioni di euro per la costruzione e lo sviluppo di un portafoglio greenfield di impianti fotovoltaici da 156 MWp in Italia. Il portafoglio, di proprietà di Qualitas Energy, comprende 15 asset fotovoltaici situati in diverse aree del Paese.

L’operazione è stata strutturata da un pool internazionale di primari istituti bancari: CaixaBank S.A. Succursale in Italia, DekaBank Deutsche Girozentrale, La Banque Postale S.A. e UniCredit S.p.A.

Per Qualitas Energy ha agito il team legale interno composto da Elena Motta e Carlo Serranò.

BonelliErede ha assistito Qualitas Energy con un team multidisciplinare, parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, guidato dal partner Gabriele Malgeri. Per la negoziazione e revisione della documentazione finanziaria hanno operato il senior associate Luigi Mazzola, in qualità di project manager, e Camilla Orsi. Gli aspetti amministrativi e regolatori sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria e dall’associate Elisa De Giuli, mentre quelli fiscali dal partner Marco Adda coadiuvato dal senior associate Giovanni Bisleri. L’associate Alessandro Nicolini si è occupato degli aspetti relativi ai contratti di hedging.

DWF ha assistito CaixaBank, DekaBank, La Banque Postale e UniCredit con un team multidisciplinare del dipartimento Energy coordinato dai partner Michele Cicchetti e Guglielmo Fabbricatore, con i counsel Giuseppe Candela e Alberto Castelli - e l’assistenza dell’associate Virginia Giorgi - per tutti gli aspetti bancari e finanziari dell’operazione, e il supporto del partner Tancredi Marino e dell’associate Sara Massaro per i profili fiscali, di Claudia Laterza, counsel, per gli aspetti autorizzativi e regolamentari, e di Francesca Leo, counsel, e Alberto Agresti, associate, per i profili societari e immobiliari.