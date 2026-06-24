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Soource S.r.l., startup innovativa specializzata in soluzioni di procurement avanzato per il sourcing e la selezione dei fornitori, ha chiuso un round di investimento seed per un importo complessivo pari a Euro 3 milioni. Il round è stato guidato da Vertis SGR S.p.A., attraverso il fondo “Vertis Venture 5 Scaleup”, con la partecipazione di Tenity Incubation GP II S.à.r.l., di 360 Capital Partners SAS (per conto dei fondi “360 Italia Sicaf” e “360 Digitaly”) nonché del Club degli Investitori.

BonelliErede ha assistito Soource S.r.l. con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dal managing associate Enrico Goitre e dalle associate Benedetta Duca e Camilla Larcher.

Vertis SGR è stata assistita dallo studio legale TARGET con un team guidato dal partner Roberto Nigro e composto dalla managing associate Sveva Ricci.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Vertis SGR per gli aspetti fiscali e contabili con un team guidato dal partner Christian Giuliano e composto dal senior associate Antonello Scrimieri e dall’associate Antonio Lo Conte, mentre gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal partner Carlo Dori con il supporto del senior associate Fabio Esposito.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò e dall’avvocato Laura Castorina dello studio Milano Notai.