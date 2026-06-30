Pietro Scarfone, Marco Mazzola, Alberto Fornari

Si è completato il finanziamento relativo a un portafoglio di asset ad uso self-storage ubicati a Milano e Roma e aree limitrofe, che opera con il marchio Boxengo, piattaforma italiana che offre servizi di self-storage a privati e aziende lanciata a ottobre 2025 dal fondo di private equity H.I.G Capital.

Il finanziamento, per un importo di oltre 42 milioni di euro, è stato messo a disposizione da un fondo di credito gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. le cui quote sono state sottoscritte da fondi riconducibili a Bayview Asset Management, e ha parzialmente finanziato l’acquisizione degli asset nonché gli investimenti per capex volte alla loro valorizzazione. Il finanziamento è stato erogato a favore di un fondo di investimento immobiliare alternativo italiano di tipo chiuso, gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., le cui quote risultano sottoscritte da fondi riconducibili a H.I.G. Capital.

A&O Shearman ha assistito Bayview Asset Management con un team composto dal partner Pietro Scarfone, dal senior associate Marco Mazzola, dall’associate Andrei Avram e dalla trainee Benedetta Girotti. Hanno prestato inoltre assistenza Elia Ferdinando Clarizia, counsel, e Simona Simone, senior associate, per gli aspetti tax; Andrea De Pieri, partner, Olimpia Salsiera e Valentina Masucci, associate, per gli aspetti di diritto immobiliare; Roberta Errico, senior associate, ed Elisa Goetz, trainee, per i profili di diritto amministrativo.

Sono altresì stati coinvolti team delle sedi di A&O Shearman Lussemburgo (Diana Konrad, partner, Nasser Abouquir, trainee) e Londra (Peter Mailer, partner) rispettivamente per i profili di diritto lussemburghese e inglese.

Baker McKenzie ha prestato assistenza a H.I.G. Capital con un team composto dal partner Sébastien Marcelin Rice dell’ufficio di Londra e dal partner Alberto Fornari dell’ufficio di Milano, coadiuvati dal senior associate Francesco Ciociola, dalle associate Camilla Bassi e Costanza Venturi e dalla trainee Alice Mariani per gli aspetti finanziari, nonché dal counsel Francesco Florenzano per i profili fiscali. Per gli aspetti di diritto lussemburghese è stato altresì coinvolto lo studio Arendt.