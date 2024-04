Brera Partners acquisisce il 70% delle azioni del gruppo GBSAPRI con l’obiettivo di creare la principale società di brokeraggio assicurativo indipendente in Italia

Brera Partners, società di private equity specializzata in investimenti nel settore dei servizi finanziari “asset-light”, ha annunciato l’acquisizione del 70% del gruppo GBSAPRI, azienda di primario standing nel brokeraggio assicurativo in Italia, per realizzare un’ambiziosa strategia che punta a creare la più grande realtà italiana indipendente del settore. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati divulgati.

Il gruppo GBSAPRI, con sede centrale a Roma e nove uffici operativi sul territorio nazionale, nasce per rispondere alle esigenze di aziende pubbliche e private sviluppando le sue professionalità e competenze - negli oltre 70 anni di attività - anche attraverso operazioni di aggregazione con selezionati broker locali in diversi settori e comparti verticali: marine, logistica, aviation, sanità, istituti finanziari, professionisti, welfare, riassicurazione e gestione del rischio e dei sinistri.

Brera ha affermato che l’acquisizione consentirà al gruppo GBSAPRI di continuare ad attuare il proprio modello di business confermandogli il ruolo di soggetto “aggregatore” in favore di altre realtà attualmente individuate, per rafforzare ulteriormente servizi e posizionamento nel mercato italiano.

“Il nostro obiettivo è diventare il principale operatore indipendente del brokeraggio assicurativo italiano e siamo estremamente lieti di poter collaborare con Brera Partners per conseguirlo”, spiega Carlo Maria Bassi, attuale Amministratore Delegato per l’attività caratteristica del gruppo, che passerà a svolgere il ruolo di CEO nel contesto di questa operazione. “Grazie alla partnership stretta con Brera e al suo supporto finanziario, saremo in grado di rafforzare significativamente la nostra posizione nel settore assicurativo italiano, continuando a garantire i massimi standard di qualità dei servizi e alti livelli di soddisfazione della clientela in continuità con la nostra storia”.

“Quando abbiamo avviato questo processo, insieme a Giuseppe Latorre – di Kitra Advisory - non avremmo mai immaginato di poter conoscere una società come Brera. I suoi partner Andrew Borda e Tin Radosevic hanno svolto un ruolo fondamentale nel realizzare questo ambizioso progetto”, aggiunge l’attuale CEO del gruppo, Giulio Spagnoli, che diventerà Presidente del CdA nell’ambito di questa operazione. “Ora GBSAPRI ha gli strumenti per diventare un autentico hub del brokeraggio assicurativo italiano con importanti obiettivi di M&A, senza rinunciare ai propri valori di riferimento e mantenendo i tratti di una società di brokeraggio gestita da partner e focalizzata sui servizi”.

“Brera Partners guarda con fiducia all’opportunità di sostenere GBSAPRI e il suo management nel percorso di crescita che li porterà a diventare il principale broker assicurativo italiano per le imprese private e per il settore pubblico. GBSAPRI si è affermata come una delle principali società di intermediazione assicurativa e, negli ultimi anni, ha rafforzato la sua posizione attraverso una costante crescita organica e operazioni di M&A, che hanno consentito di integrare importanti broker qualificati come Poliass – specializzato nel marine - e Rodinò & Partners - esperto in servizi per industrie e clientela corporate. Non abbiamo dubbi sulla scelta di supportare Carlo Bassi e Giulio Spagnoli nel progetto di creare con GBSAPRI il principale broker “aggregatore” italiano”, conclude Andrew Borda, Socio di Brera Partners.

Il gruppo GBSAPRI è stato assistito dai consulenti finanziari Kitra Advisory e KPMG, dal Prof. Avv. Raffaele Lener per i profili societari e regolamentari, dallo studio legale Lexia per la strutturazione, la predisposizione e la negoziazione dei documenti contrattuali dell’operazione e dallo studio legale AndPartners per i profili fiscali.

Brera Partners è stata assistita da Chiomenti in relazione alla documentazione dell’operazione e alla due diligence (DD) legale, PWC con riferimento alla strutturazione fiscale e alla DD finanziaria e fiscale, LEK Consulting per la DD commerciale e Rosedge Capital in qualità di consulente per il debito. Eurazeo, con la consulenza di Ahsurst, ha fornito il finanziamento necessario per l’acquisizione. Brera Partners è stata supportata da Headway Capital Partners con finanziamento di capitale.