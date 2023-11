Brevetto contraffatto, va ristorata la perdita di redditività della privativa di Francesco Machina Grifeo

Per la Cassazione, ordinanza n. 31170 depositata oggi, il calcolo può avvenire sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto dell’illecito posto in essere

La Cassazione, ordinanza n. 31170 depositata oggi, ha respinto 19 dei 20 motivi di ricorso presentati da Samsung Electronics contro la condanna al risarcimento del danno nei confronti di Hop Mobile e Fallimento Eko Mobile (respinti anche gli 8 ricorsi incidentali) per la contraffazione del brevetto dual sim, attuato attraverso la produzione e commercializzazione di dispositivi che sfruttavano la privativa delle due società. La questione riguardava l’importazione in Italia del telefono SGH-D880, realizzato attraverso l’implementazione non autorizzata della tecnologia protetta dal brevetto. La Corte di appello di Milano, nel 2019, aveva determinato il risarcimento dei danni in 2.529.303 per Fallimento Eko Mobile; e 275.000 euro per Hop Mobile. Queste cifre andranno comunque riviste al ribasso a seguito dell’accoglimento del 12° motivo di ricorso (per ultrapetizione) relativo al numero dei cellulari venduti. Sarà dunque la Corte di appello di Milano a giudicare nuovamente sull’entità del risarcimento che in primo grado era stato fissato in 1.863.436 a titolo di lucro cessante, e 168.557,74, a titolo di danno emergente.

Diverse le affermazioni di interessa della Prima sezione civile nelle 50 pagine di motivazioni a partire da quella per cui in presenza di più aventi diritto non si giustifica che l’utile del contraffattore sia assegnato a uno dei danneggiati in aggiunta a quanto già riconosciuto a titolo di risarcimento o di retroversione ad altro danneggiato.

La Corte, in linea generale, chiarisce poi che ai fini del riconoscimento di una valida privativa è necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota. Questo però non significa, aggiunge la Corte, che il brevetto per invenzione sia nullo per insufficiente descrizione tutte le volte in cui l’esperto del ramo si mostri in grado, avvalendosi di una normale competenza professionale, di meglio esplicitare le indicazioni contenute nel brevetto. E nel caso di specie, lo scopo dell’invenzione, risultante del testo brevettuale, era quello di fornire un terminale telefonico che consentisse a un utente la gestione del collegamento a più di una linea telefonica contemporaneamente in modo indipendente e senza la necessità di particolari prestazioni della rete o delle reti di cui si richiede il collegamento.

La Corte ricorda poi che il risarcimento per fatto illecito deve ammettersi anche con riguardo ai diritti di credito, poiché il requisito dell’ingiustizia del danno sussiste anche nel caso di lesione di diritti relativi. Difatti non può assumersi quale criterio determinante per ammettere o negare la tutela aquiliana, la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi. Nondimeno, la normativa sui brevetti «riconosce diritti reali assoluti su beni immateriali». Ed è incontestabile che gli odierni controricorrenti abbiano agito giudizialmente facendo valere la contraffazione di una privativa brevettuale e quindi la lesione di un diritto assoluto. E in tale prospettiva, i Giudici di merito hanno fatto applicazione della norma speciale dell’articolo 125 c.p.i., che disciplina il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti dell’autore della violazione dei diritti di proprietà industriale.

Le ricorrenti oppongono, poi, che i telefoni in contraffazione oggetto di importazione parallela sarebbero potuti giungere in Italia anche in mancanza della garanzia del produttore. E tuttavia, quel che rileva, prosegue la Cassazione, è che la Corte di appello abbia individuato, in concreto, una condotta agevolatrice del fatto dannoso, assumendo, implicitamente, che la prestazione della garanzia abbia concorso alla massiccia penetrazione sul mercato italiano dei cellulari con cui era stata violata la privativa. Tale ricostruzione, sovrapponibile, in definitiva a quella del Giudice di primo grado, sfugge a censura, in quanto inerisce a un profilo fattuale.

Per la Suprema corte il danno da perdita di valore del brevetto dipendente dalla sua contraffazione è suscettibile di essere risarcito e il ristoro patrimoniale ben può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto dell’illecito posto in essere; resta tuttavia escluso che attraverso la liquidazione del danno in questione possa pervenirsi ad alcun effetto duplicativo del ristoro spettante all’avente diritto.

E ancora, in tema di proprietà industriale, nel caso di pluralità di aventi diritto, il contraffattore non può essere tenuto al risarcimento del lucro cessante (siccome superiore agli utili da lui conseguiti) nei confronti di uno dei danneggiati e, insieme, alla retroversione degli utili in favore degli altri, così come non può essere tenuto a una plurima retroversione in favore dei diversi danneggiati, dovendo, semmai, il risarcimento del danno o l’utile retrovertibile oggetto della condanna essere ripartiti tra i diversi aventi diritto.

Riguardo infine, il settimo motivo del ricorso incidentale, relativo all’affermazione della Corte di appello per la quale agli atti denigratori posti in essere dai controricorrenti (per i quali era stato liquidato un danno di 50mila euro) non poteva applicarsi l’esimente della legittima difesa, la Suprema corte afferma che: “In materia di concorrenza sleale per denigrazione l’esimente della legittima difesa opera in presenza della necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell’offesa ingiusta altrui, a condizione che la reazione si attui nel rispetto della proporzionalità rispetto all’offesa ricevuta, con la conseguenza che essa non può invocarsi ove si diffondano con toni offensivi notizie false relativamente all’emanazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria”.