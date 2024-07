Bureau Plattner con RHI Magnesita per l’acquisizione di Refrattari Trezzi

Ulderico Ariano, Simona Gallo e Viviana Vilardo

MIRECO, principale piattaforma europea per il recupero e riciclo di materiali refrattari, nata da una joint venture tra Horn & Co. Group e RHI Magnesita - leader mondiale nel mercato - ha acquisito la totalità del capitale sociale di Refrattari Trezzi S.r.l., punto di riferimento nel panorama italiano di settore.

L’acquisizione di Refrattari Trezzi costituisce un passo importante verso gli obiettivi di decarbonizzazione di RHI Magnesita e di MIRECO, nonché degli obiettivi di business, mediante l’espansione della propria produzione in Italia.

Con l’acquisizione di Refrattari Trezzi, infatti, si aggiunge un importante impianto di produzione strategico alla rete di stabilimenti di MIRECO. La presenza rafforzata in Italia permetterà alla società un aumento della fornitura di materie prime secondarie di alto valore e servizi personalizzati con lo scopo di estendere il proprio portafoglio di servizi.

bureau Plattner ha assistito l’acquirente curando tutti i profili legali dell’operazione con un team guidato dalla partner Simona Gallo, coadiuvata dall’avvocato Ulderico Ariano per gli aspetti M&A e con l’avvocato Viviana Vilardo, per gli aspetti societari e di corporate governance.

BDO Advisory ha supportato l’acquirente con riferimento alle tematiche di Due Diligence finanziaria e fiscale, grazie ad un team multidisciplinare coordinato dai partner Ferdinando Fraschini e Pietro Gracis.

La parte venditrice è stata assistita da Advant Nctm, con un team guidato dal counsel Marzia Manente e composto da Edoardo Tonetti e Luca Costanzo, per gli aspetti corporate e M&A, dal partner Francesca Pittau, per gli aspetti labour, e dall’associate Francesco Bigerna, per gli aspetti real estate.