Niente via libera automatico alla canna fumaria installata sulla facciata condominiale. La Cassazione con la decisione n. 22813/26 ha confermato il diniego opposto a un condomino che chiedeva di realizzare un impianto esterno a servizio del proprio locale commerciale, stabilendo che il diritto di utilizzare le parti comuni incontra un limite preciso: la tutela del decoro architettonico dell’edificio.
La vicenda nasce in un condominio romano, dove il proprietario di un locale aveva impugnato la delibera...