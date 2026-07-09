Il Tribunale di Napoli Nord (sezione II, sentenza 17 giugno 2026 n. 2156) si pronuncia sulla corretta applicazione del combinato disposto del comma secondo e del comma terzo dell’art. 1385 c.c. secondo cui, di fronte all’inadempimento di una delle parti l’altra può, a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra, ovvero chiedere la risoluzione (o anche l’esecuzione) del contratto e il risarcimento del danno, che in tal caso dovrà allegare e provare secondo le norme generali.

Segnatamente...