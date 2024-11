Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) nell’acquisizione da parte di Antonio Lo Conte del 100% di IPAFIN S.r.l., la holding di partecipazioni del Gruppo Lo Conte

Morena Bontorin, Giuseppe Murano

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha fornito assistenza nell’acquisizione da parte di MEFAM S.r.l. del 100% di IPAFIN S.r.l., la holding di partecipazioni del Gruppo Lo Conte, player di rilievo nel settore agroalimentare italiano e leader in Italia nella produzione di farine speciali e preparazioni per dolci. Questa operazione ha consentito ad Antonio Lo Conte di diventare l’unico azionista dell’omonimo Gruppo, segnando un passo decisivo per il rinnovamento societario e la governance aziendale.

CRCCD ha assistito Intesa Sanpaolo, in qualità di partner bancario, per gli aspetti relativi al financing dell’operazione con un team composto dalla partner Morena Bontorin (in foto) e dall’associate Giuseppe Murano (in foto). Il finanziamento è stato concesso dalla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, rete nazionale dedicata al settore agroalimentare, e l’operazione di family buy-out è stata perfezionata grazie al supporto della struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, che ha agito in qualità di Arranger.