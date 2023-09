Carloandrea Meacci eletto nel global board di Ashurst

Lo studio legale internazionale Ashurst rinnova i componenti del board globale e annuncia l'elezione dell'avv. Carloandrea Meacci con effetto dal 1 novembre 2023.









Managing partner dell'ufficio di Milano dal 2018, l'avv. Meacci è anche il socio responsabile della practice di Energy & Infrastructure dello studio italiano.

Ha una consolidata esperienza nella gestione di operazioni di debito ed equity con un focus sui settori dell'energia e delle infrastrutture incluse energie rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, biogas, batterie, ecc.); oil & gas (rigassificatori LNG, stoccaggio di gas, CCGT, trasporto e distribuzione di gas, gas peaker, ecc); trasporti (autostrade, aeroporti, metropolitane, porti, ecc.); infrastrutture sociali (ospedali, ecc.), telecomunicazioni (torri, data centres, fibra, banda larga, ecc.). La sua esperienza comprende anche i cosiddetti asset infrastrutturali "core-plus" (farmacie, rifiuti speciali, rimorchiatori, ecc.).

"L'elezione nel board si colloca in un momento importante sia per il mercato che per il nostro studio visto che ci avviamo nel primo anno della strategia 2027. Essere eletto nel Board e poter contribuire alla futura direzione strategica e al successo globale dello studio è una opportunità unica", commenta l'avv. Meacci.