LA QUESTIONE Nelle operazioni di cartolarizzazione, la cessionaria può agire in giudizio per il recupero del credito tramite un servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB? La mancata iscrizione del soggetto che svolge in concreto l’attività di recupero incide sulla rappresentanza sostanziale e processuale?

Riferimenti normativi

Legge 30 aprile 1999, n. 130: articolo 2, comma 3, lettera c) nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:

c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.

Legge 30 aprile 1999, n. 130: articolo 2, comma 6 - i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.

Legge 30 aprile 1999, n. 130: Articolo 2, comma 6-bis - i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.

TUB: articolo 106 - Albo degli intermediari finanziari.

TULPS: articolo 115 - disciplina la licenza per l’attività di recupero crediti per conto di terzi, frequentemente richiamata con riferimento agli special servicer o sub-servicer non iscritti nell’albo ex art. 106 TUB.

C.p.c.: articolo 77 - Rappresentanza del procuratore e dell’institore.

C.p.c.: articolo 182 - Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

C.c.: articolo 1418 - Cause di nullità del contratto

Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015

Comunicazione di Banca d’Italia dell’11 novembre 202

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L’inquadramento della questione: cartolarizzazioni, recupero del credito e contestazioni sulla legittimazione

La questione relativa alla legittimazione del servicer ad agire per il recupero dei crediti cartolarizzati si è imposta, nel biennio 2023 - 2024, come uno dei temi più dibattuti nel contenzioso bancario ed esecutivo.

Il tema si inserisce in un mercato nel quale la gestione dei crediti deteriorati, soprattutto bancari, è sempre più spesso affidata a operazioni di cessione in blocco e di cartolarizzazione. In tali operazioni, il credito esce dal patrimonio del titolare originario, di regola una banca...

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