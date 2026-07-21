Al via dal 30 luglio 2026 la procedura online per compilare e inviare il Modello 5/2026, il Modello 5 bis/2026 e il Modello 5 ter/2026. Lo ha reso noto Cassa Forense con un avviso pubblicato sul sito istituzionale ricordando agli avvocati che la scadenza per l’invio delle dichiarazioni reddituali relative al 2025 è fissata al 30 settembre 2026, termine che coincide anche con il pagamento della prima rata dei contributi in autoliquidazione e del contributo integrativo dovuto dalle Società tra Avvocati.

Modello 5/2026

Il Modello 5/2026, si rammenta, riguarda la comunicazione dei dati reddituali relativi all’anno 2025 e dovrà essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica entro il 30 settembre 2026. Sono tenuti alla presentazione tutti coloro che, anche per una frazione dell’anno 2025, siano stati iscritti a un Albo professionale forense, nonché i praticanti iscritti alla Cassa.

L’accesso alla procedura avverrà dall’area riservata del sito di Cassa Forense, nella sezione “Posizione personale – Modello 5 individuale 2026”, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale.

L’eventuale contribuzione dovuta in autoliquidazione, ricorda la Cassa, potrà essere versata secondo il seguente calendario: 30 settembre 2026: prima rata, pari al 50% dell’importo dovuto; 31 dicembre 2026: seconda rata a saldo.

Dalla stessa area riservata sarà possibile stampare anche i moduli di pagamento.

Modello 5 bis/2026

Entro il 30 settembre 2026 dovrà essere trasmesso anche il Modello 5 bis/2026, relativo ai redditi 2025, da parte delle associazioni professionali e delle società tra professionisti (STP) che comprendano almeno un soggetto obbligato alla presentazione del Modello 5 individuale.

Per ciascuna associazione professionale o società dovrà essere inviato un unico modello. Anche in questo caso la procedura sarà disponibile nell’area riservata del sito di Cassa Forense, utilizzando il codice meccanografico e il PIN dell’iscritto.

Modello 5 ter/2026

L’avviso riguarda inoltre il Modello 5 ter/2026, destinato alle Società tra Avvocati (STA) iscritte, anche solo per una parte del 2025, nella Sezione speciale dell’Albo.

Per ogni STA dovrà essere presentato un solo modello, accedendo all’area riservata del portale di Cassa Forense con le credenziali della società, rilasciate dopo la registrazione tramite l’apposita procedura online.

Per queste società il contributo integrativo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2026.

Assistenza agli iscritti

Per chiarimenti e info, Cassa Forense invita gli iscritti a consultare le note illustrative disponibili nella sezione “Modulistica – Modello 5” del sito istituzionale oppure a contattare il Call Center al numero 06.51435340.