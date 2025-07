Cassa forense, aprono sette bandi. Altri due in scadenza

Si possono presentare da mercoledì 16 luglio le domande per sette bandi di assistenza di Cassa forense (alcuni disponibili per la prima volta), mentre per altri due è fissata al 15 luglio la data ultima per inviare le richieste. Vediamoli in sintesi, ricordando che l’accesso a tutte queste prestazioni di assistenza è riservato agli iscritti in regola con i versamenti contributi e gli adempimenti dichiarativi.

Donne vittime di violenza. È una novità il contributo per le avvocate vittime di violenza...