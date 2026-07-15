È online la certificazione fiscale dei versamenti per gli avvocati. Lo ha reso noto Cassa Forense, con un avviso pubblicato sul sito istituzionale.

La certificazione fiscale dei versamenti contributivi è documento valido ai fini della dichiarazione dei redditi, rammenta l’ente previdenziale e può essere ottenuta direttamente dall’area riservata, in modo semplice e immediato.

Come ottenere la certificazione fiscale

Per scaricare il documento è sufficiente accedere al percorso "Accessi riservati – Posizione personale – Istanze online – Certificazioni – Certificazione fiscale dei versamenti".

L’utente deve selezionare l’annualità di riferimento per la quale intende richiedere la certificazione.

La funzione consente quindi agli iscritti di ottenere in tempo reale e in totale autonomia la certificazione dei versamenti contributivi eseguiti nell’anno solare prescelto, senza necessità di ulteriori richieste all’ente, rendendo più agevole la predisposizione della documentazione necessaria per la dichiarazione dei redditi.

 

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