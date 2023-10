Cassa forense presenta “Si-Salute Card”: prevenzione per avvocati e familiari

Gli iscritti potranno procedere all’acquisto della carta collegandosi al sito www.si-salute.it

“L’importanza della prevenzione, l’attenzione alla salute per sé e per i propri cari. Da oggi è possibile, a prezzi più che vantaggiosi per gli iscritti di Cassa Forense, grazie alla nuova convenzione siglata dall’Ente di Previdenza degli Avvocati italiani con UniSalute”. Con una nota, l’ufficio stampa dell’istituto di previdenza presenta “Si-Salute Card”, definito come “uno strumento utilissimo che implementa le prestazioni erogate tramite la polizza sanitaria collettiva, e permette ai colleghi e ai loro familiari di usufruire di trattamenti agevolati anche per tutti gli accertamenti e i servizi sanitari non garantiti dalla polizza”.

Gli iscritti dunque potranno procedere all’acquisto della Si-Salute Card collegandosi al sito www.si-salute.it, beneficiando di uno sconto del 30%. L’offerta riguarda due tipologie di card: una dedicata a visite, esami e accertamenti di alta diagnostica; l’altra rivolta a trattamenti fisioterapici. Ogni card costerà per gli iscritti soltanto 22 euro, invece dei 32 previsti al di fuori della convenzione, e dura un anno dall’attivazione.

Per la Cassa si tratta di una offerta “molto vantaggiosa” che si aggiunge alla convenzione già attivata lo scorso luglio con Medic4All - servizio fornito da AssiGeco - grazie alla quale è possibile, “al prezzo scontato di 35 euro l’anno invece di 60, accedere ad un vero e proprio network dedicato alla salute, forte di 5.400 strutture sanitarie, articolato fra centri diagnostici, case di cura, studi odontoiatrici ed RSA, usufruendo di un servizio dedicato che consente di ridurre i tempi d’attesa e godere di tariffe vantaggiose, oltre a poter usufruire dei video consulti medici con personale sanitario altamente qualificato”.