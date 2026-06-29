Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) prova per presunzioni, accertamento del giudice e sindacato in cassazione; (ii) regolamento di competenza, tutela della parte resistente e poteri della Corte; (iii) mediazione delegata, conferimento del potere di rappresentanza e condizione di procedibilità...

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