Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) autorità del giudicato sostanziale, requisiti ed elementi costitutivi dell’azione; (ii) esecuzione immobiliare, opposizione di terzo e verifica prevalenza del suo diritto rispetto al creditore pignorante; (iii) processo tributario, costituzione in...
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