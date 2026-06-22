Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) accertamento tecnico preventivo e regime delle spese del procedimento; (ii) giudizio di appello, specificità dei motivi ed applicazione del principio di simmetria; (iii) impugnazioni, ricorso per cassazione e mancato deposito di copia autentica del...

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