Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) opposizione agli atti esecutivi, adozione provvedimenti indilazionabili e regime impugnatorio; (ii) impugnazioni, decorrenza termine breve e prova della notifica della sentenza in modalità telematica; (iii) onere della prova e ripartizione in caso...

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