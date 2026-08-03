Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) rapporti tra giudizio penale e civile, sentenza di assoluzione e condizioni di efficacia preclusiva nel processo civile; (ii) notificazioni, notifica telematica e conseguenze in presenza di allegati illeggibili; (iii) giurisdizione negata in primo...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ