Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giurisdizione tributaria, definizione agevolata delle liti, e regime impugnatorio del decreto di estinzione; (ii) prova testimoniale, eccezione di nullità e conseguenze in caso di mancata adozione di un provvedimento giudiziale espresso; (iii) spese...

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