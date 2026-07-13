Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) processo tributario, giudizio di appello e termine di impugnazione; (ii) interruzione del processo e conseguenze in caso di erronea pronuncia in difetto dei relativi presupposti; (iii) notifica atti processuali, mancato perfezionamento e riattivazione...

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