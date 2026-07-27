Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale, abusivo frazionamento del credito e sanzione d’improponibilità; (ii) giudizio di appello, termine breve di impugnazione e citazione priva dell’indicazione della data di udienza; (iii) morte dell’unico difensore, interruzione del...

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