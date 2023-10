Castaldipartners e Deloitte Legal nell’acquisizione da parte di Productlife group di Intexo Società Benefit

Gaspare Dori, Giorgio Mariani









Seconda operazione di build-up in Italia per ProductLife Group, multinazionale francese attiva nel settore dei servizi farmaceutici e controllata dal fondo di private equity 21 Invest France, a qualche mese di distanza dall’acquisizione di Pharma D&S. Anche in quest’occasione il gruppo francese è stato assistito da CastaldiPartners per gli aspetti legali.



La target questa volta è stata Intexo Società Benefit, società con sede a Roma, specializzata nell’erogazione di servizi di consulenza di patient access e regulatory affairs nell’area healthcare principalmente per laboratori farmaceutici, aziende produttrici di apparecchiature mediche e associazioni di pazienti.



Per Intexo Società Benefit l’operazione rappresenta un’opportunità unica di sviluppo per una clientela europea e mondiale. Tale operazione consente al contempo a ProductLife Group di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato italiano e di ampliare la propria offerta di servizi nel market access.



CastaldiPartners ha assistito ProductLife Group per gli aspetti legali di diritto italiano, con una squadra transfrontaliera diretta e coordinata da Gaspare Dori e Steven Sprague, e composta da Antoine Chomette, Margherita Luppi, Irene Malusà e Alessandra Esposito Franciosi per la struttura e la realizzazione dell’operazione, mentre Sarah Barutti e Caterina Zerbi hanno seguito gli aspetti giuslavoristici e Giulia Cortesi le questioni di IP. RSM si è occupato della due diligence finanziaria e degli aspetti fiscali e finanziari dell’operazione, con un team guidato da Eric Fougedoire (RSM France) e Alessandro Carturani e composto da Kristian Bresciani, Luca D’Ambrosio, Francesco Greco e Michele Deganello.



E’ inoltre intervenuto a fianco di ProductLife Group lo studio legale De Pardieu Brocas Maffei per gli aspetti di diritto francese, con un team guidato da Jean-François Pourdieu e composto da Hugues de Fouchier e Laura Delas.



Nabarro Béraud ha assistito Barings con Magali Béraud, Marie Santunione ed Emilie Darcq per gli aspetti legati al finanziamento dell’acquisizione.



I soci di Intexo Società Benefit sono stati assistiti in tutte le fasi dell’operazione da Deloitte Legal, da un team coordinato da Giorgio Mariani e Barbara Pontecorvo e composto da Angela Zinna, Silvia Redaelli e Fabiola Gigli per la struttura e la realizzazione dell’operazione, mentre Ivana Azzollini con Marika Curcuruto e Alessandro Meneghin hanno seguito gli aspetti giuslavoristici e Ida Palombella con Federica Caretta e Valentina Favero i profili IP. Il commercialista Fabio Nuzzo ha agito in qualità di advisor fiscale.