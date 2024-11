Censurabile la decisione del giudice che si dichiara incompetente anche se una parte non è convenuta

La decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non sia stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene in modo diretto e necessario alla competenza. Infatti, mettere da parte il contraddittorio, per occuparsene dopo che la competenza è stata regolata, significherebbe deprivare del suo diritto di difesa la parte che non ha tempestivamente potuto entrare nel contraddittorio...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi