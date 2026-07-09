Nella recente sentenza n. 16630 del 27 maggio 2026 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Torino, ove era stato “evidenziato che, nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l’inadempimento dell’obbligo gravante sul venditore di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità è ex se foriero di danno emergente per il minor valore di scambio del bene in conseguenza di tale inadempimento, danno che, ove accertato nell’an, è suscettibile di ...

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